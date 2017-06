Theresa May, uma primeira-ministra a tentar sobreviver "no corredor da morte"

A tarde deste domingo foi um entra e sai na casa oficial da primeira-ministra britânica, Theresa May. O motivo foi uma já esperada remodelação governamental, para juntar os homens e as mulheres que vão fazer parte do próximo Governo, mas bastava olhar para o que aconteceu a May nos últimos dias para se ficar com outra ideia na cabeça: um a um, antigos e futuros ministros entraram no famoso n.º 10 de Downing Street como se estivessem a participar num funeral político antecipado.

Como toda a gente sabe, em política não há certezas e outras frases feitas, mas é razoável admitir que o presente não é a época mais feliz para Theresa May. Depois de o seu Partido Conservador ter perdido a maioria absoluta na passada quinta-feira, a primeira-ministra ficou com um caminho difícil para sair de uma situação que ela própria criou, quando convocou eleições antecipadas – a ideia era reforçar a sua legitimidade, tanto na liderança do partido como nas negociações do "Brexit", mas o tiro saiu-lhe pela culatra e agora vê-se na posição de ter de negociar um acordo com o partido unionista da Irlanda do Norte, e rezar para que isso seja suficiente para aprovar, pelo menos, as medidas mais importantes.

O primeiro indício de que a perda da maioria absoluta pode ter reduzido a margem de manobra de May para negociar um "Brexit" mais forte foi a nomeação, este domingo, de Damian Green para dois cargos importantes: a coordenação do Governo e o equivalente à função de vice-primeiro-ministro – como primeiro secretário de Estado, Green terá de responder às perguntas semanais dos deputados quando May não puder, por exemplo. A questão é que Damian Green não só foi um defensor da permanência do Reino Unido na União Europeia, como é um defensor da própria ideia de União Europeia. Outra nomeação nesta linha foi a de Gavin Barwell para chefe de gabinete do Governo.

O factor "Brexit"

É um sinal de que o fim da maioria absoluta do Partido Conservador e a votação muito acima das expectativas no Partido Trabalhista de Jeremy Corbin não se ficaram a dever apenas à má campanha dos primeiros e ao inesperado carisma do segundo, na linha do que disse ao PÚBLICO António Costa Pinto, investigador coordenador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

"Há factores estruturais, como a tendência dos jovens urbanos de classe média e alta para votarem à esquerda, e alguma transferência de voto da classe trabalhadora do Partido Trabalhista para o Partido Conservador. Mas não excluiria também factores conjunturais, como a péssima campanha de Theresa May. E há um ponto muito importante: ainda não sabemos como, mas o 'Brexit' teve claramente impacto. A política mais soft dos trabalhistas em relação ao 'Brexit' pode ter sido importante", considera António Costa Pinto.

Daí que as negociações para um acordo de Governo entre Theresa May e a líder do partido unionista da Irlanda do Norte, o DUP (Partido Democrático Unionista), seja ainda mais complicado – populista, mais à direita e mais conservador do que o Partido Conservador, o DUP é um acérrimo defensor da integração da Irlanda do Norte no Reino Unido e foi o único partido no Parlamento de Belfast a fazer a festa quando os eleitores decidiram sair da União Europeia. Mas, apesar de tudo, defende uma saída mais soft da UE.

"Não sabemos ainda se Theresa May consegue uma plataforma de apoio relativamente estável, ou se terá de ir para o caso a caso", sublinha o investigador da Universidade de Lisboa. "As indicações começam a ser para o caso a caso, e isso coloca Theresa May, sobretudo na área do 'Brexit', perante uma dificuldade – tem de assegurar, tendo em vista os resultados eleitorais, um 'Brexit' mais demorado. Não se augura vida fácil ao próximo governo", afirma António Costa Pinto.

E ainda há a oposição interna no Partido Conservador – depois de ter apontado para o céu e de se ter espalhado ao comprido no chão, May é agora um alvo mais fácil para os pretendentes a líderes dos conservadores. Um deles é o eterno pretendente Boris Johnson, que no domingo enviou uma mensagem aos deputados do Partido Conservador, através da aplicação WhatsApp, com um tipo de linguagem que deixou os analistas convictos de que a ideia era mesmo que ela fosse tornada pública: pede-lhes que tenham calma e fala em May como "uma mulher de qualidades extraordinárias". Mas sublinha que é preciso "pensar sobre os resultados desta eleição".

Mais brutal foi George Osborne, arquitecto da austeridade no Governo de David Cameron e actual director do jornal London Evening Standard: "Theresa May é uma mulher a caminho da execução. A única dúvida é quanto tempo vai ficar no corredor da morte."

Corbyn à espreita de novas eleições

O que está em cima da mesa, segundo as informações mais recentes, é um acordo em que o DUP se compromete a aprovar as medidas do Governo britânico nas grandes áreas, como a Defesa e a Política Externa. Mas pouco se sabe das contrapartidas que Theresa May terá de dar – sabe-se, desde 2015, que o DUP não quer uma fronteira rígida com a República da Irlanda depois do "Brexit", que se bate pela extinção das taxas alfandegárias nessa região, e que quer muito mais verbas para construir escolas e hospitais na Irlanda do Norte. Depois de uma descoordenação na noite de sábado sobre se já havia ou não acordo – com Theresa May a dizer que sim e a líder do DUP, Arlene Foster, a dizer que não –, poderá haver um acordo final a meio da semana. Ou isso, ou um desacordo final, com Jeremy Corbyn à espreita.

Numa entrevista à BBC, no domingo de manhã, o líder do Partido Trabalhista disse que está preparado para ser primeiro-ministro ainda este ano: "Não podemos continuar com este período de instabilidade. Temos um programa, temos apoio e estamos preparados para mais uma campanha eleitoral o mais rapidamente possível, porque queremos servir as pessoas deste país com base numa agenda transformadora que recebeu um enorme apoio", disse Corbyn. Na sondagem mais recente, da empresa Survation – feita no sábado e relevada no domingo –, o Partido Trabalhista ultrapassa o Partido Conservador a alta velocidade e fica seis pontos percentuais à frente nas intenções de voto (45% contra 39%).

Mas Jeremy Corbyn também tem os seus próprios obstáculos no caminho para a liderança de um Governo – a maior delas, olhando para os resultados das eleições de quinta-feira, é a impossibilidade de formar um. "Este Governo dependerá mais do Partido Conservador e do seu pequeno aliado do que de uma oposição forte", afimra António Costa Pinto. "O Partido Trabalhista pode aumentar ligeiramente a sua pressão, mas está muito limitado – não tem alternativa, mesmo uma aliança grande seria sempre um governo minoritário, ainda com menos apoio parlamentar do que Theresa May", conclui o investigador.

