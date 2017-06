Temer usou os serviços secretos para espiar juiz do Supremo?

O Presidente do Brasil, Michel Temer, pôs os serviços secretos a investigar a vida do juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, que é o relator do processo Lava-Jato naquele órgão e quem dirige a investigação por corrupção de que é alvo.

PUB

A manchete desta semana da revista Veja lançou um novo incêndio na vida política brasileira. A presidente do STF, Cármen Lúcia, afirmou que "a espionagem é própria de ditaduras". A confirmar-se que foi accionada a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), considerou "inadmissível a prática de gravíssimo crime contra o STF, contra a democracia e contra as liberdades".

Michel Temer negou, garantiu que nunca fez uso da Abin para investigar a vida do juiz Edson Fachin, que tem na mão a decisão sobre o avanço do caso de corrupção em que Temer é suspeito e que aceitou como boas as gravações do empresário Joesley Batista, em que foram apanhados tanto o Presidente da República como o senador Aécio Neves. "O governo não usa a máquina pública contra os cidadãos brasileiros, muito menos fará qualquer tipo de acção que não respeite os estritos ditames da lei", assegurou Temer, em comunicado.

PUB

Estas revelações da Veja podem resultar na abertura de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito na Câmara dos Deputados. Para isso, é preciso que 171 eleitos apoiem a sua criação, diz a revista.

PUB

PUB