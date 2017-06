Guardiola lê manifesto pelo referendo de independência da Catalunha

Ao meio-dia, pelo pico do calor, em Barcelona, o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, leu em catalão, espanhol e inglês, o manifesto Referendo é Democracia, em apoio da convocatória para o referendo sobre a independência da Catalunha, a 1 de Outubro, feita pela Generalitat catalã sem o apoio do Governo central.

PUB

"Apelamos a todos os democratas da Europa e do mundo para fazer frente aos abusos de um Estado autoritário", apelou Guardiola, ex-treinador do Barcelona, ladeado pelos principais líderes do processo independentista e bastantes jovens. Presentes estariam 30 mil pessoas, segundo a Guarda Urbana, diz o El País.

Foi também anunciada a pergunta que se pretende pôr à consideração dos catalães: "Quer que a Catalunha seja um Estado independente sob a forma de república?" O anúncio da data deste novo referendo foi feito na sexta-feira pelo presidente do governo autonómico, Carles Puigdemont.

PUB

O Governo espanhol garantiu que não permitirá a realização desde referendo, mas acordou com o PSOE e com o Cidadãos que não tomará medidas exageradas. "Qualquer actuação que passe dos anúncios aos actos será objecto de recurso no Tribunal Constitucional", prometeu o porta-voz do Governo, Íñigo Méndez de Vigo.

PUB

PUB