Despiste na VCI faz dois mortos no Porto

Duas pessoas morreram na sequência do despiste da viatura em que seguiam ao início da manhã de hoje na VCI, no Porto, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores.

Segundo a fonte, a alerta foi dado pelas 6h17, tratando-se do despiste de um ligeiro, no sentido Arrábida/Freixo , da Via de Cintura Interna (VCI), debaixo do viaduto de Faria Guimarães, entre as saídas de Paranhos e para a A3.

As vítimas mortais – que o Correio da Manhã diz serem dois homens, com cerca de 30 anos – eram os únicos ocupantes do veículo, que se despistou sozinho.

No local estiveram dez homens e três viaturas dos Sapadores, uma das quais uma grua para remoção do veículo, assim como meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da PSP e das Infra-estruturas de Portugal.

