Nadal reforça a sua lenda em Roland Garros

Rafael Nadal, quarto cabeça de série, venceu neste domingo, pela décima vez, o torneio de ténis de Roland Garros, derrotando na final o suíço Stan Wawrinka , terceiro cabeça de série, por 6-2, 6-3, 6-1.

Com este triunfo, Nadal eleva para dez o número de vitórias no Grand Slam francês, recuperando um ceptro que tinha perdido o ano passado para o sérvio Novak Djokovic e ficou a apenas uma conquista do recorde de todos os tempos, na posse de Margaret Court, que ganhou por 11 vezes um dos torneios do Grand Slam (Open da Austrália).

