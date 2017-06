Miguel Oliveira quarto no Grande Prémio da Catalunha

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) casslificou-se em quarto lugar, neste domingo, na corrida de Moto2 do Grande Prémio da Catalunha, sétima prova do campeonato do mundo de motociclismo, que foi ganha pelo espanhol Alex Márquez (Kalex).

Márquez dominou a corrida do princípio ao fim e completou as 23 voltas ao circuito de Montmelò, perto de Barcelona, em 42m40,502s, sendo acompanhado no pódio pelo italiano Mattia Pasini (Kalex) e pelo suíço Thomas Luthi (Kalex), segundo e terceiro, respectivamente.

Depois do quinto lugar obtido na prova anterior, em Itália, Oliveira saiu do sétimo lugar da grelha de partida, para terminar em quarto, a 5,322 segundos de Márquez, que obteve o segundo triunfo da temporada.

O italiano Franco Morbidelli (Kalex) ficou em sexto lugar e conservou a liderança do Mundial, com 123 pontos, mas permitiu a aproximação a Luthi (116), Márquez (103) e Oliveira (83), que ocupam as posições imediatas na classificação.

A oitava das 18 provas do Mundial será o Grande Prémio de Assen, na Holanda, e disputa-se a 25 de Junho.

