Mercedes faz “dobradinha” no GP do Canadá

O Grande Prémio do Canadá voltou a coroar Lewis Hamilton, que venceu no circuito Gilles Villeneuve pela terceira vez consecutiva. Foi o terceiro triunfo da temporada para o piloto britânico, que comandou a corrida do princípio ao fim.

A Mercedes fez a primeira “dobradinha” da época, com Valtteri Bottas a terminar em segundo lugar. O terceiro posto ficou para Daniel Ricciardo.

Sebastian Vettel, líder do Mundial, foi quarto classificado.

