Dovizioso vence GP da Catalunha

O piloto italiano Andrea Dovizioso (Ducati), venceu neste domingo o Grande Prémio da Catalunha em MotoGP, disputado no circuito de Montmeló, naquela que foi a segunda vitória consecutiva no Mundial.

Dovizioso, que tinha vencido há uma semana em Mugello, Itália, garantiu os 25 pontos do vencedor e subiu ao segundo lugar no campeonato do Mundo da principal categoria de motociclismo de velocidade.

O italiano cumpriu as 25 voltas ao circuito em 44m41,518s, à frente dos espanhóis Marc Marquez e Dani Pedrosa, ambos da Honda, terceiro e quarto classificados no Mundial, após esta sétima etapa.

O também espanhol Maverick Viñales, que venceu no Qatar, Argentina e França e é líder do campeonato, tem agora apenas mais sete pontos do que Dovizioso, depois de terminar no décimo lugar.

Viñales, que chegou a 'rodar' no 15.º posto, foi afectado por problemas nos pneus, uma situação que também aconteceu com Valentino Rossi (8.º). “Il Dotore”, de 38 anos, nove vezes campeão mundial, segue na quinta posição do Mundial, com 83 pontos, a 28 pontos da liderança.

A oitava das 18 provas do Mundial será o Grande Prémio de Assen, na Holanda, e disputa-se a 25 de Junho.

