Pedro Pinto não terá lista opositora no PSD-Lisboa

O grupo de Rodrigo Gonçalves, líder interino da concelhia de Lisboa, não apresentará candidato próprio nem apoiará Pedro Pinto na corrida à distrital do PSD na capital. “O jogo está viciado”, afirmou ao PÚBLICO José Amaral Lopes, ex-secretário de Estado e um dos nomes falados para se opor à lista apoiada pela direcção de Pedro Passos Coelho.

José Amaral Lopes, que foi secretário de Estado da Cultura no governo liderado por Durão Barroso e ex-vereador em Lisboa, assume que não vai concorrer contra Pedro Pinto, figura muito próxima de Passos Coelho, para a distrital de Lisboa como chegou a ser ponderado. Assim, o único candidato para substituir Miguel Pinto Luz deverá ser o ex-vice-presidente do PSD e actual deputado. As eleições foram provocadas para 1 de Julho, depois da direcção da distrital terminar o mandato e se mostrar indisponível para continuar até às autárquicas como era esperado. Essa marcação surpreendeu a oposição em Lisboa. “O jogo está viciado. Foram feitas [as eleições] de propósito para impedir outros candidatos”, justifica José Amaral Lopes quando questionado sobre as dificuldades em apresentar um candidato da oposição tendo em conta os apoios já declarados a Pedro Pinto.

O ex-secretário de Estado contesta o processo interno de escolha de candidatos para as juntas de freguesia – “foi imposto” e não resultou de uma opção das bases – mas também a escolha de Pedro Pinto para se candidatar à liderança da distrital. “Parece que vai liderar um processo em Lisboa um agente que teve resultados péssimos há quatro anos”, afirma, referindo-se à derrota do social-democrata como candidato à câmara municipal de Sintra em 2013.

Considerando que “o PSD bateu no fundo” com o processo interno de escolha de candidatos autárquicos em Lisboa, José Amaral Lopes remete as responsabilidades para a lista de Pedro Pinto: “Quem escolheu estes meios que se responsabilize pelos resultados”.

Na passada semana, Pedro Rodrigues, ex-líder da JSD, disse estar empenhado em encontrar uma solução para a distrital de Lisboa, mas o próprio não avançou como candidato à liderança da estrutura.

Pedro Pinto tem o apoio das estruturas da Juventude Social-democrata, dos Trabalhadores Sociais-Democratas, da maioria das concelhias, além da direcção de Passos Coelho.

