Ministro diz que candidatura a Agência Europeia do Medicamento é objetivo nacional

Portugal é considerado um dos cinco candidatos mais fortes para receber a Agência Europeia do Medicamento e a candidatura está a ser tratada como um objectivo nacional, segundo o ministro da Saúde. Adalberto Campos Fernandes enfatiza que Portugal tem de ter “uma candidatura ganhadora”, esperando que os portugueses se “unam em torno de um objectivo nacional”. Uma mensagem que parece responder à posição da Câmara do Porto, que não desiste de ser candidata e quer saber por que foi excluída pelo Governo.

PUB

“É um objectivo importante porque se trata de uma agência relevante (…). Atrairá para Portugal uma grande atenção, numa área que mobiliza muitos recursos no mundo. O sector farmacêutico, com medicamentos e dispositivos, é provavelmente, a par da indústria petrolífera e do armamento, do mais pujante em termos internacionais. Do ponto de vista económico, atrairíamos centenas, milhares de eventos, de reuniões, de interacções”, afirmou o ministro em entrevista à Lusa.

Campos Fernandes frisou que a candidatura “é de Portugal”, tendo a escolha de Lisboa surgido por “requisitos específicos” que fazem a candidatura mais forte. Uma das razões teve a ver com o facto de a agência portuguesa do medicamento – o Infarmed – estar sediado na capital.

PUB

Há mais duas dezenas de interessados em receber a Agência Europeia do Medicamento, que vai abandonar o Reino Unido na sequência do “Brexit”.

O ministro considera que Portugal tem vantagens muito práticas e concretas, como ser o terceiro país mais seguro do mundo e ter equidistância em termos de interesses na indústria do medicamento. “Não temos uma indústria nacional muito forte, não temos indústria de inovação farmacológica e terapêutica muito relevante como outros países da Europa. É uma vantagem de neutralidade que é positiva”, considerou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A decisão, que cabe à Comissão Europeia e deve ser tomada em Outubro, contempla também outros requisitos, como a capacidade de instalar os cerca de 900 profissionais da agência e respectivas famílias. “Há um pacote fiscal que é competitivo e que já foi apresentado. Isso é importante, porque há países em que esse pacote fiscal é mais duro e exigente”, esclareceu Campos Fernandes.

O ministro reconhece que é “um processo político complexo”, que envolve também o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e que exige “um grande tricô”, na medida em que os países se vão apreciar mutuamente e avaliar-se uns aos outros.

“O mais importante é que daremos toda a luta para que estejamos presentes e, na recta final, sejamos um dos países a ser considerados”, afirmou.

PUB

PUB