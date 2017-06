"O canhão de S. Bento"

A propósito da entrevista, do debate, da conversa ou do que lhe queiram chamar, que José Gomes Ferreira teve com o primeiro-ministro, ficou-se com a sensação de que António Costa mais não é que uma espécie de Garrett McNamara (com a devida distância), a quem o “canhão de S.Bento”, por enquanto, tem proporcionado apenas “tubos” perfeitos ao gosto e à dimensão do “surfista” (sic)!

No day-after da “coisa”, pouco ou nada mais sobrou do “blá-blá” que a discussão sobre a imparcialidade do director adjunto da SIC em conduzir a entrevista e a sua falta de jeito para surfar ondas que não lhe calhem de feição… ao contrário do jeito imenso do outro em ir por mares nunca de antes navegados, passando por certo muito além de uma qualquer Taprobana, entre perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força de tão frágil geringonça!

Enfim: “estórias” à parte, vale mais cair-se em graça do que ser engraçado e Costa continua, muito por “culpa” dessa crise de boas notícias (crescimento ao dobro do ritmo da zona euro, a quebra dos juros da dívida pública para mínimos históricos, a descida do desemprego e a recomendação da Comissão Europeia para que Portugal abandone o procedimento dos défices excessivos) alicerçada no investimento privado e no turismo, a recolher de uma árvore que ele não plantou as patacas que permitem ir adquirindo a parafina que confere ao surfista o controle e a tracção da “coisa”!

Uma coisa é certa: Costa não parece ser, ainda, o tão desejado D.Sebastião que Portugal anseia desde 1578, pelo facto de até à data não ter mostrado uma ideia, um rumo, sobre o que deseja e pretende para o futuro de Portugal. No entanto, que dure por muitos e bons anos “o canhão de S.Bento”, porque verdade seja dita, o homem sabe surfar!

António Carvalho, Gouveia

As manhas da Geringonça

O Partido Conservador de Theresa May não conseguiu a maioria absoluta para o Parlamento em Inglaterra. As projeções, não falharam, pois os trabalhistas, liderados por Jeremy Corby, obtiveram um bom resultado. No fundo, perante o que aconteceu, em Inglaterra, os partidos, de qualquer país, como Portugal, vão deixando de ter maiorias absolutas. Por cá, o dr. Costa muito dificilmente, nas próximas legislativas, terá maioria absoluta - se o PSD, escolher um novo líder. De certeza absoluta que haverá "casamentos pós-eleitorais", novamente. Quem já começa a estar farto destes "casamentos"...é o líder do PCP - Jerónimo de Sousa. Ele deverá andar a contar os dias para fugir da alhada, em que se meteu... O tempo dirá, mas as maiorias absolutas tendem a desaparecer, porque a grande moda são as geringonças. Ainda ontem em Inglaterra nasceu mais uma!

Tomaz Albuquerque, Lisboa

