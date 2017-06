Demitem-se os dois conselheiros mais próximos de Theresa May

Estão de saída os dois colaboradores mais próximos da primeira-ministra britânica, Theresa May, depois de o Partido Conservador ter perdido a maioria absoluta no Parlamento, após as eleições antecipadas de quinta-feira.

Nick Timothy, um dos dois chefes de gabinete de May, anunciou a sua demissão neste sábado, numa carta publicada pelo site Conservative Home, em que diz assumir a responsabilidade pela "desilusão do resultado das eleições", e declara assumir "responsabilidade" pela sua intervenção na elaboração do programa dos tories. Inclusivamente a apelidada "taxa de demência", relativa à inclusão da residência própria nos cálculos da riqueza dos utentes do serviço nacional de saúde para eventual cobrança dos cuidados de assistência domiciliária - um dos elementos do programa, que motivou uma enorme revolta dos eleitores e obrigou May a recuar. Este foi um dos factores da derrota eleitoral dos conservadores.

A de Fiona Hill, a outra chefe de gabinete, foi confirmada através de uma curta declaração publicada pelo mesmo site – um projecto privado nascido em 2005, que apoia os conservadores em Inglaterra, mas é independente do partido.

Segundo a BBC, o afastamento rápido de Timothy e Hill estava a ser exigido a May pelo partido, sob ameaça de enfrentar um desafio à sua liderança já na segunda-feira. Estes dois operacionais eram tão próximos da primeira-ministra - acompanhavam-na já desde que era ministra do Interior - que muitos acreditavam que Theresa May jamais conseguiria adoptar um estilo "mais aberto, inclusivo, reactivo e empático" se eles continuassem a ser sua sombra e o cérebro da sua actuação política, diz ainda a televisão britânica.

