Despiste mata motociclista no Alentejo

Um homem de 39 anos morreu neste sábado de madrugada, na sequência do despiste do motociclo que conduzia em Cercal do Alentejo, no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, disse à Lusa fonte da GNR.

PUB

De acordo com a mesma fonte, o acidente ocorreu cerca das 3h, ao quilómetro 71 da Estrada Nacional 120, perto de Cercal do Alentejo.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que foram mobilizados para o local os bombeiros de Cercal do Alentejo e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano (HLA), além da GNR, num total de 11 operacionais e quatro viaturas.

PUB

PUB

PUB