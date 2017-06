São Paulo abraça Camões na abertura do "Vinhos de Portugal"

A importância do mercado brasileiro para a exportação dos vinhos portugueses não pára de aumentar, e a importância que tem para os negócios do sector o estado de São Paulo também não – é, de longe, para onde os produtores portugueses mais exportam vinho em todo o Brasil.

PUB

Não podia correr senão em ambiente de festa aquela que foi a primeira edição do “Vinhos de Portugal” realizada em São Paulo. Depois de quatro anos consecutivos, sempre a ganhar importância, no mercado do Rio de Janeiro, a estreia na capital paulistana revelou-se auspiciosa.

No final do primeiro dos três dias do evento, alguns produtores revelaram ao PÚBLICO que já tinham ultrapassado as boas expectativas que alimentavam.

PUB

Para além dos 64 produtores portugueses, que trouxeram para provas cerca de 400 rótulos, houve muitas conversas à volta do vinho, algumas delas regadas a poesia: Adriana Calcanhotto, embaixadora da Universidade de Coimbra, desafiou José Bernardes a falar sobre “Camões e o vinho”. Outras regadas a humor e a arte: o cartoonista Luís Afoso desenhou três personagens marcantes da região do Douro e do Vinho do Porto (Marquês de Pombal, Dona Antónia e Barão de Forrester).

O "Vinhos de Portugal" é organizado pelo PÚBLICO, pela Globo e pela Valor, com parceria da ViniPortugal. Decorre até domingo, 11 de Junho, no centro comercial JK Iguatemi.

PUB

PUB