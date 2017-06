Novas nomeações sinalizam mudança no Conselho das Finanças Públicas

A nomeação para o Conselho das Finanças Públicas (CFP) de dois economistas que, por diversas vezes, foram críticos do programa da troika em Portugal, defenderam que há falhas graves nas regras orçamentais europeias e não colocaram de parte a possibilidade do país reestruturar a sua dívida pública pode representar uma mudança no tom do debate dentro da entidade que tem como funções fiscalizar a condução da política orçamental em Portugal.

Acabando com um impasse de vários meses que incluiu uma recusa pelo Governo de dois outros nomes antes propostos pelo Banco de Portugal e pelo Tribunal de Contas, ficou agora a saber-se que o economista belga Paul De Grauwe e o português Miguel St. Aubyn são os escolhidos para ocupar os dois lugares que ficam vagos com o fim dos mandatos de do vice-presidente Jürgen von Hagen e do vogal executivo do Conselho Superior, Rui Nuno Baleiras. A notícia foi avançada esta sexta-feira pelo Jornal de Negócios e confirmada pelo PÚBLICO.

A nomeação é feita pelo Governo após recomendação do governador do Banco de Portugal e do presidente do Tribunal de Contas, tendo sido assegurado um consenso entre as três partes em relação aos novos nomes. Tal não tinha acontecido antes, quando Carlos Costa e Vítor Caldeira avançaram com os nomes de Teresa Ter-Minassian, ex-chefe de missão do FMI em Portugal, e Luís Vitório, ex-chefe de gabinete de Paulo Macedo no Ministério da Saúde e de José Amaral Tomaz na Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, entre 2005 e 2008. Nessa altura, o Executivo chumbou os nomes propostos.

Os economistas agora aceites pelo Governo têm características que, a avaliar pelas suas tomadas de posição públicas nos últimos anos, são substancialmente diferentes, não só de uma das personalidades antes proposta e chumbada, como da linha seguida até agora pelo CFP e pela sua presidente, Teodora Cardoso.

Paul De Grauwe, que deve substituir o alemão Jürgen von Hagen na vice-presidência do conselho (que deve ser ocupada por um não residente em Portugal), é actualmente professor na London School of Economics, tendo ficado conhecido nos últimos anos pela sua opinião crítica em relação à forma como as autoridades europeias geriram a crise das dívidas soberanas do euro.

No que diz respeito a Portugal, De Grauwe foi um feroz crítico da implementação do programa da troika. “O governo português fez o grande erro de tentar ser o melhor da turma no concurso de beleza da austeridade. Não havia razão para Portugal fazer isso, podia não ser o melhor da turma, podia ser mesmo o pior e isso seria melhor para economia”, afirmou em Novembro de 2013, em entrevista à Lusa.

Em Maio de 2014, numa visita a Portugal, questionava o realismo de pedir excedentes orçamentais primários durante vários anos e abria a porta à necessidade de uma reestruturação de dívida. “A questão que me faço é: vocês estão dispostos a prosseguir o mesmo tipo de austeridade nos próximos 10 a 15 anos? Acho que a vossa sociedade não vai ser suficientemente forte para isso e é por isso que digo que a reestruturação da dívida devia ser feita", disse.

Mais recentemente, no final do ano passado, num artigo de opinião no Expresso, o economista belga não poupava nas palavras para criticar a exigência de redução da dívida pública dos países do euro para 60% do PIB. “A minha crítica é contra uma regra extraordinariamente tonta que não nos permite fazer o que deve ser feito: investir no futuro”.

O outro escolhido, o professor do ISEG Miguel St. Aubyn, tem também assumido posições críticas em relação às políticas de austeridade europeia. E fez parte do grupo de trabalho para a sustentabilidade da dívida, coordenado pelo Governo e que contou com deputados do PS e Bloco de Esquerda, que defende que o Governo deveria debater a nível europeu um alívio da dívida público, realizado através de uma redução das taxas de juro e um alargamento dos prazos dos empréstimos concedidos pelo parceiros da zona euro. Já em 2013, este economista afirmava, em entrevista ao jornal i, que “se a retoma [a nível europeu] não acontecer rapidamente, o cenário da reestruturação da dívida começa a impor-se. É uma questão aritmética”.

Este tipo de posições assumidas pelos dois economistas está distante da linha que tem sido seguida pelo Conselho das Finanças Públicas. A entidade liderada por Teodora Cardoso tem reiterado, em sucessivos relatórios, que Portugal deve manter um forte esforço de consolidação orçamental, cumprindo as regras europeias que exigem reduções do défice estrutural e da dívida pública.

Em relação à oportunidade de uma reestruturação de dívida, Teodora Cardoso tem preferido salientar os riscos de uma medida desse tipo, mostrando confiança que o país pode reduzir a dívida por si só. Não há “soluções milagrosas e rápidas” para tratar o problema da dívida, disse recentemente, defendendo que é necessário assegurar o crescimento da economia e apostar numa disciplina orçamental que conduza a "saldos primários positivos, mas não exagerados, na ordem de 2% a 3% do PIB".

Do mesmo modo, Jürgen von Hagen, um dos membros do CFP que vai ser substituído, dizia em 2014 numa entrevista ao PÚBLICO que uma reestruturação da dívida não era uma opção. “O que isto significa é que Portugal está, durante um período substancialmente longo de tempo, preso a elevados níveis de dívida, o que quer dizer que o país vai precisar de uma disciplina orçamental muito consistente e anos suficientes de excedentes primários orçamentais para baixar o rácio de dívida”, dizia.

Teresa Ter-Minassian, que foi recusada pelo Governo, parecia assumir posições mais semelhantes às dos actuais membros do CFP. Em entrevista à Antena 1, em Dezembro de 2015, aconselhava o executivo então eleito a “não reverter as reformas estruturais” e a “continuar o programa de consolidação orçamental para reduzir a dívida pública”.

Continuam a fazer parte do conselho superior do CFP, para além da presidente Teodora Cardoso, os vogais não executivos George Kopits e Carlos Marinheiro

