Sp. Braga elimina Benfica e está na final do nacional de futsal

O Sporting de Braga venceu neste sábado o Benfica no Pavilhão da Luz por 2-1 e garantiu a sua primeira presença na final do Campeonato Nacional de futsal, depois de já ter vencido o primeiro jogo da meia-final.

A equipa minhota havia triunfado em casa nas grandes penalidades (2-1, após 3-3 no tempo regulamentar e prolongamento) e agora, em Lisboa impôs-se de novo aos "encarnados", assegurando a presença no jogo decisivo, que será disputado com Sporting (actual campeão) ou Modicus, numa altura em que os "leões" estão em vantagem, depois de terem vencido a primeira partida por 5-2.

Elisandro marcou para o Benfica no primeiro tempo mas André Coelho empatou no arranque do segundo tempo. A 20 segundos do fim, Tiago Brito apontou o golo da vitória dos minhotos.

