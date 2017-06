Portugal derrotado pelo Brasil em râguebi

A selecção nacional de râguebi foi derrotada neste sábado pelo Brasil, num jogo-teste realizado no Estádio de Pacaembu, em São Paulo. Numa partida onde a equipa portuguesa utilizou vários jogadores da selecção de sub-20, Portugal teve a vitória na mão, mas permitiu que os brasileiros, que marcaram três ensaios nos últimos seis minutos, vencessem por 25-21.

No quarto jogo realizado em 2017, o Brasil continua 100% vitorioso, mas a quarta vitória dos Tupis acabou por ser oferecida por Portugal. Em São Paulo, a selecção portuguesa tinha nos 23 convocados sete jogadores que venceram recentemente o Rugby Europe U20 Championship, mas apesar da juventude da equipa, chegou ao intervalo a vencer por 8-6 (ensaio de Tomás Appleton) e, na segunda parte, com uma exibição personalizada, alcançou uma vantagem de 15 pontos (21-6): o estreante Manuel Cardoso Pinto fez o segundo ensaio nacional.

No entanto, nos últimos minutos, com as substituições operadas pelo seleccionador nacional Martim Aguiar, Portugal perdeu de forma inesperada o controlo da partida. A cerca de seis minutos do final, os brasileiros fizeram o seu segundo toque de meta e reduziram para 11-21.

A vantagem parecia, no entanto, tranquila para os portugueses, mas de forma surpreendente o Brasil ainda conseguiu dar a volta ao resultado. Com dois ensaios (78’ e 79’), os Tupis passaram para a frente do marcador (25-21) e, pela primeira vez, conseguiram vencer Portugal.

