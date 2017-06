Hamilton consegue a pole position no GP Canadá

Lewis Hamilton (Mercedes), três vezes campeão do mundo de Fórmula 1, conquistou ontem a pole position do Grande Prémio do Canadá, igualando o registo do brasileiro Ayrton Senna (65) e colocando-se apenas a três do recordista Michael Schumacher.

O desempenho do britânico no Canadá garantiu-lhe a sua terceira pole consecutiva da temporada e ainda alcançar o total de primeiros lugares na grelha de partida no circuito Gilles Villeneuve, que estava na posse de Schumacher (6). Hamilton tem aliás boas recordações da pista canadiana, já que foi ali que conseguiu a sua primeira pole position da carreira, há já dez anos, ao volante de um McLaren.

O actual líder da classificação do Mundial de pilotos Sebastian Vettel (Ferrari), que tem mais 25 pontos do que Hamilton e depois de seis corridas disputadas, partirá no segundo lugar da grelha.

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) obteve o terceiro melhor registo, enquanto Kimi Raikkonen (Ferrari) foi o quarto mais rápido da qualificação.

