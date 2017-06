Cazal-Ribeiro esteve tão perto da medalha de prata

José Maria Cazal-Ribeiro teve um grande desempenho no European Mid-Amateur Championship (acima dos 30 anos) no muito exigente campo do Real Club de la Club Puerta de Hierro, em Madrid, acabando no sexto lugar com mesmas pancadas do quinto, mas abandona a prova com um sabor amargo.

É que se tivesse feito hoje o par no 54.º e último buraco de jogo, teria sido segundo e conquistado a medalha de prata; em vez disso, assinou um duplo bogey no 18. “Bati mal o drive, estava muito tenso e com pressa de acabar o buraco porque apercebi-me de que podia ficar entre os três primeiros”, explicou ao GolfTattoo.

Antigo campeão nacional amador absoluto (no ano 2000), Cazal-Ribeiro é o campeão nacional individual mid-amateur e bicampeão por equipas, pelo Lisbon Sports Club, e agora demonstra que é também é um dos melhores da Europa, ele que só o ano passado voltou a competir depois de muitos anos parado.

“No geral, foi muito positivo. Quando saí de Lisboa, o meu pensamento mais optimista estava no top-10, mas se ficasse no top-20 já era muito bom. Ficar em sexto é muito bom mas saio com um sabor amargo”, afirmou.

Somando 224 pancadas (73-76-75), 8 acima do par, o jogador português ficou a cinco pancadas do vencedor, o espanhol Carlos de Corral (219, 73-76-70), e apenas a duas do sueco Erik Persson (71-74-77) e do australiano Richard Heath (76-72-74), que foram segundo e terceiro classificados, ambos com 222. Se Cazal-Ribeiro tivesse ficado empatado com eles fazendo o par no 18, a medalha de prata ter-lhe-ia pertencido visto que no desempate prevalece a melhor última volta e Cazal-Ribeiro teria feito 73 contra os 74 daqueles dois.

A prova contou com 140 jogadores, tendo havido um cut para os 60 primeiros e empatados após duas voltas, e que deixou de fora os outros dois portugueses em prova. Tiago Tavares, também do Lisbon SC, com um total de 161 (82-79), falhou o apuramento para o último por penas duas pancadas; já Francisco Cazal-Ribeiro totalizou 175 (84-91), tendo hoje feito de caddie do seu primo José Maria.

