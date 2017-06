A exigência de Bon Iver sobreviveu à maior enchente do Primavera

Na noite de sexta havia duas grandes incógnitas no Nos Primavera Sound. Perceber como iria o público reagir ao espectáculo do americano Bon Iver – o grande chamariz do dia e talvez do cartaz desta edição – sabendo-se que era baseado no último álbum, no qual envereda por uma linha mais exploratória. E perceber como o próprio recinto, que tem sido elogiado ao longo dos anos, se iria comportar num dia de lotação esgotada.

Os números da organização apontam para os 30 mil espectadores em ocasiões de lotação esgotada, mas sem arriscarmos muito diríamos que foram mais esta sexta no Parque da Cidade do Porto. E o recinto comportou-se bem. Claro que existiram incómodas filas para casas de banho, alimentação e bebidas, em especial à hora de jantar, mas nada que tivesse provocado alteração no ambiente geral descontraído, pelo menos do que nos foi dado a ver. Porém, é nítido que o festival tem pela frente um desafio para os próximos anos, decorrente do seu próprio sucesso: como continuar a crescer de forma equilibrada e sustentada sem perder as senhas de identidade?

Essa é também a grande interrogação de artistas como Bon Iver. Como continuar a fazer o que se acredita, não prescindindo de desafiar-se a si próprio, sem perder o contacto com o público que o foi acompanhando. Na maior parte dos casos fica-se refém do êxito. Tenta-se agradar. Replicar o que já se fez. Não se promove a mudança. Não é o caso de Bon Iver. E só por isso seria sempre de respeitar alguém que, perante uma multidão que o idolatra – lá vimos Salvador Sobral, que o aponta como uma referência – não se fica pelo mero desfile de êxitos, é capaz de arriscar novos desígnios, exigente consigo próprio e respeitador do público. Nem todos terão a mesma perspectiva. Mas na noite do Porto ficou a ideia que grande parte das pessoas se sentiu satisfeita no final.

E como se esperava não foi um concerto facilitista, muito baseado em 22, A Million, o álbum de 2016, uma colecção de canções tão estranhas quando fascinantes, de retalhos, feitas na corda bamba entre o êxtase e o colapso. Um disco de vozes manipuladas, de camadas de saxofone, de estruturas não previsíveis e recheadas de subtilezas curvilíneas. Um disco que lança um novo mundo no seu percurso, traduzindo uma reacção aos mesmos círculos emocionais melancólicos que lhe deram fama. Esse Justin Vernon também esteve presente ao longo do espectáculo, mas viu-se mais um colectivo de músicos (entre duas baterias, metais, sintetizadores, baixo e guitarra), a misturar coisas, à procura de formas inesperadas e a gritar mais do que era usual – como na catarse final à beira da distorção, antes da interpretação solitária de Skinny love.

Foi um concerto digno, justo, exigente. De auscultadores, em frente ao sintetizador ou de guitarra Justin Vernon foi até expansivo com o público, elogiando a cidade e o festival antes de tocar 29 #Strafford APTS, e brincando quando o grupo falhou a entrada de uma canção, mas também não prescindindo de afirmar, não necessariamente por palavras, mas pela atitude desde o início, que a música, o estar ali, a comunhão, não tem que ser apenas um jogo de máscaras. Em determinada altura disse que iriam “tocar algumas do passado”, conhecedor de que parte do público é isso que deseja e lá se fizeram ouvir Holocene, Perth, Minnesota WI, Beach baby, Towers ou Calgary, mas esse trovador de intimidades, dores de coração e frustração perante as angústias com que a vida nos presenteia, está hoje diferente. A carga emocional é a mesma, mas existem mais contrastes, visível até no aparato cénico, e na forma como o colectivo dá corpo a canções folk, a momentos de epopeia rock e a paragens de experimentação digital, tudo misturado por vezes no seio de uma só canção, num desejo de risco que se enaltece.

No final havia muita gente a dizer que teria sido um concerto diferente num espaço fechado e mais pequeno. Claro que sim. Mas essa é uma apreciação que não vale a pena fazer. As condições eram aquelas. Artista e público sabiam-no. Bon Iver parece hoje menos interessado em perder tempo com os sintomas do sucesso – às tantas, disse mesmo “tentem o mais possível não morrer”, pensando também nele – e mais numa relação íntegra consigo próprio. Equilíbrio difícil, mas não impossível, como se ouviu.

