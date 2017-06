Irlandês morre em naufrágio de embarcação a remo em Caminha

Um dos quatro tripulantes irlandeses do naufrágio de uma embarcação a remo morreu, esta sexta-feira em Caminha, e os outros três ocupantes do barco foram transportados ao hospital, disse à Lusa o comandante da Polícia Marítima local.

PUB

Em declarações à agência Lusa, o comandante, Pedro Miguel Cervans Costa, explicou que "as manobras de suporte básico de vida realizadas pelos meios de socorro não resultaram, tendo sido declarado, no local, o óbito do homem com cerca de 60 anos".

O responsável adiantou que "por uma questão de precaução, os outros três tripulantes do barco a remo, de nacionalidade irlandesa, foram transportados ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo".

PUB

As idades dos quatro tripulantes oscilam entre os 40 e os 60 anos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O naufrágio ocorreu na praia marítima da foz do rio Minho, em Caminha, ainda por razões desconhecidas.

O comandante Pedro Miguel Cervans Costa revelou que "a embarcação tinha partido de La Guardia, com destino ao rio Minho em Caminha, onde, por razões que vão agora ser investigadas, virou".

O alerta às autoridades foi dado cerca das 16h30.

PUB

PUB