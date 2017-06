Ministério quer dar telemóveis a médicos para falarem com doentes

Médicos e enfermeiros dos centros de saúde vão ter telemóveis de serviço a partir de 2018/2019, o que pode facilitar contactos com utentes em caso de necessidade.

O Ministério da Saúde vai lançar um concurso público internacional para reformular as redes informáticas e vai integrar neste âmbito telefones e telemóveis, disse o presidente dos serviços partilhados daquele organismo, Henrique Martins. O Serviço Nacional de Saúde tem uma rede informática própria, que liga hospitais e centros de saúde, com uma capacidade e largura de banda que começa a ser necessário aumentar. Além disso, o concurso do actual operador chega ao fim dentro de um ano, havendo necessidade de lançar outro.

Segundo o mesmo responsável, vai-se aproveitar para integrar nessa rede o telefone."Utiliza-se este contrato para dar um telemóvel a praticamente todos os médicos do Serviço Nacional de Saúde, sobretudo nos cuidados de saúde primários. Queremos que em 2018, 2019 a maior parte dos centros de saúde e unidades de saúde família, em vez de funcionarem com telefones fixos e centrais telefónicas obsoletas e contratos à parte, toda esta tecnologia de rede informática e de telefones passe a estar no contrato", afirmou Henrique Martins.

O responsável dos serviços partilhados pensa ainda que pode poupar dinheiro com este novo contrato. Actualmente gastam-se dois milhões por ano na rede informática da Saúde e 3,5 milhões em serviços telefónicos. O concurso vai ser lançado por seis milhões por ano mas, com concorrência, espera poder fechar o contrato por menos de 5,5 milhões.

A integração num único contrato da parte informática e telefónica pode ainda facilitar o serviço do futuro centro de contacto do Serviço Nacional de Saúde, sucessor da linha Saúde 24, que manterá o mesmo número mas com funcionalidades adicionais e que passa a estar sob a alçada dos serviços partilhados do ministério.

"[Servirá] para aproximarmos o serviço do centro de contacto e, no limite, podemos redireccionar a chamada em tempo real ou em diferido para um profissional de saúde", indicou Henrique Martins. A ideia de falar ou não com os utentes por telemóvel é sempre uma decisão que cabe a cada profissional de saúde, ressalvou, porque "nem todos quererão essa facilidade".



