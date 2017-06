Dia de Portugal comemorado numa dezena de países

Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou no ano passado um novo formato para celebrar o 10 de Junho. Passou a fazê-lo junto das comunidades portuguesas no estrangeiro e começou por uma das maiores, a de França. O primeiro-ministro, António Costa, acompanhou-o nas festividades e os dois logo combinaram que haviam de repetir.

Este ano, as celebrações do Dia de Portugal já começaram há três dias e ainda vão durar mais alguns. Pelo menos no que diz respeito ao envolvimento dos membros do Governo. A festa teve início na cidade francesa de Lyon, na quarta-feira, quando o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, participou no jantar oferecido pela cônsul-geral à comunidade portuguesa e aos representantes dos meios económicos e académicos locais.

No dia seguinte, o secretário de Estado das Comunidades esteve nas comemorações do 10 de Junho em Sevilha, Espanha. Também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, marcou presença, na quinta, numa recepção na residência do Embaixador de Portugal em Paris.

Do outro lado do Atlântico, a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Margarida Marques, iniciou na quinta-feira uma visita aos Estados Unidos a pretexto das comemorações do 10 de Junho. Passou por Nova Iorque, Hartford, Bridgeport e Providence e ainda irá, amanhã, à parada da comunidade portuguesa de Newark. O secretário de Estado da Defesa Nacional, Marcos Perestrello, também esteve em São Francisco (sexta) e estará em São José (sábado).

Ainda fora do percurso oficial traçado para as comemorações deste ano, entre as cidades do Porto, Rio de Janeiro e São Paulo, o ministro do Planeamento e das Infra-Estruturas estará neste sábado no Luxemburgo na cerimónia de deposição de uma coroa de flores no busto de Luís de Camões. A seguir, Pedro Marques vai a uma recepção na residência do embaixador.

Ainda hoje, a secretária de Estado adjunta do primeiro-ministro, Mariana Vieira da Silva, encontra-se com a comunidade portuguesa de Toronto e de Mississauga (Canadá). E Pedro Nuno Santos, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, faz o mesmo em Manchester, no Reino Unido. Para Teresa Ribeiro, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, ficou reservada uma passagem por Bogotá, Colômbia (sábado) e Lima, Peru (domingo).

