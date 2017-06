A importância dos partidos

Ana Catarina Mendes, Secretária-geral-adjunta do PS, escreveu no JN de 6 de Junho sobre a importância dos partidos, onde censura a "natureza eminentemente pouco democrática" dos cidadãos que se autoproclamam independentes dos partidos. Chega a atribuir-nos a intenção de fazermos disso "um virtuoso pedigree político" e acusa-nos de considerarmos os militantes partidários uma espécie de capitis diminutio.

Interessava que Ana Mendes analisasse os motivos do "divórcio" entre os cidadãos e os partidos, começando pela evolução dos votos em branco desde 1975. Não acredito que cento e tal mil eleitores (não incluindo os votos nulos) se desloquem às urnas para votarem em branco só porque se consideram virtuosos, até porque o voto é secreto e não identifica nem glorifica os supostos virtuosos que Ana Mendes se lembrou de inventar.

Em vez de divagações abstractas, a ilustre cronista deveria explicar-nos os motivos de coisas concretas, a saber: como foi possível que, durante 40 anos, os partidos deixassem que o défice nas contas públicas chegasse ao ponto que chegou; uma Constituição bloqueada a referendos e a alterações por "Iniciativas legislativas dos cidadãos"; imunidades dos governantes perante a justiça; a não-exclusividade de funções dos deputados que, contudo, a impõem a outros cidadãos; os senhores ministros fazerem negócios do Estado com empresas das quais de vêm a fazer funcionários depois dos seus mandatos terminados; as listas para deputados em que, a coberto de nomes sonantes, vão "embrulhados" alguns oportunistas "compadres", filhos e amigos; o "esquecimento dos círculos uninominais; a memória viva das subvenções vitalícias; o método de Hondt, em vez de um método rigorosamente proporcional, mais de acordo com os princípios da igualdade e fraternidade do PS?; porque não há cadeiras vazias no Parlamento em representação dos votos em branco?

Declaro que só acredito numa democracia onde haja partidos. Mas é preciso dizer-lhes que têm de refinar a democracia e não a partidocarcia. Nós, cidadãos independentes, é que temos de controlar os partidos em vez de estes nos controlarem a nós e nos tratarem como capitis diminutiu.

José Madureira, Porto

