Vem aí a versão britânica da "geringonça" ou uma "coalition of chaos"?

Sem nenhum partido político a conseguir 326 assentos parlamentares dos 650 existentes, o Reino Unido sai destas eleições antecipadas com um parlamento sem maioria. Os britânicos chamam-lhe hung parliament e será agora o desafio para a continuidade da actual primeira-ministra, Theresa May. De acordo com os números mais recentes da contagem (que ainda não está completa), a líder do Partido Conservador perdeu pelo menos 13 assentos parlamentares.

Jeremy Corbyn, o líder trabalhista, já pediu a demissão da líder conservadora e entre os tories também se questiona a continuidade de May que, a 20 de Maio, em plena campanha, declarava que se perdesse seis lugares parlamentares já não seria primeira-ministra.

Ao início da manhã desta sexta-feira, John McDonnell, dirigente e porta-voz do Partido Trabalhista, o segundo partido político mais votado nestas eleições, garantiu que os trabalhistas querem liderar um Governo minoritário.

“Vamos colocar-nops para servir o país e formar um Governo minoritário”, avisou. “Não penso que o Partido Conservador se encontre estável, não penso que a primeira-ministra esteja estável”, afirmou o mesmo responsável em declarações à BBC Radio.

McDonnell afasta uma coligação com qualquer outro partido, mas bastará apenas que, com os restantes partidos, chumbe o Governo de May. Caso a actual primeira-ministra não consiga validar o apoio necessário para formar Governo, o desafio passa então para Corbyn, o líder do maior partido da oposição, que procurará convencer o Parlamento.

O cenário soa familiar? A estratégia política que Corbyn poderá adaptar assemelha-se à tomada por António Costa após as últimas eleições legislativas portuguesas. O paralelismo é feito até pelo próprio Livre, que sugere ao Reino Unido que “mantenha a calma” e adopte a “geringonça”.

O nosso desejo para o Reino Unido... pic.twitter.com/X7aw0FcfbE — LIVRE (@LIVREpt) June 8, 2017

Ora, os britânicos já têm até um nome para uma solução governativa alternativa aos tories e o baptismo chegou justamente de Theresa May, a 19 de Abril, conforme citava, à data, o Telegraph: a “coligação do caos” (em inglês: "coalition of chaos").

