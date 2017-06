Trump: "Foi-me feita justiça. Comey é um leaker"

O Presidente dos EUA, Donald Trump, acusou o ex-director do FBI, James Comey, de ser responsável por fugas de informação, depois de Comey ter testemunhado na véspera no Senado.

"Apesar de tantas afirmações falsas e das mentiras, sinto que me foi feita justiça.... uau, Comey é um 'leaker' [alguém que passa informações]!", escreveu Trump no Twitter.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de junho de 2017

Na quinta-feira, Comey foi ouvido pelos membros da Comissão de Serviços Secretos do Senado norte-americano, tendo dito que Trump lhe pediu para deixar cair a investigação a Michael Flynn, mas também disse que esperava dele "lealdade" e que fizesse alguma coisa para pôr fim aos rumores de que ele próprio estava a ser investigado pelo FBI por possíveis relações com a Rússia.

Como escreve esta manhã o Washington Post, "o mundo aguardava por um tweet que nunca mais chegava", aludindo dessa forma à predilecção de Trump por manifestar a sua opinião no Twitter. Durante a audição de Comey, Trump manteve-se calado, observa este diário, e foi Donald Trump Jr., filho do Presidente, quem assumiu as despesas da casa, usando a mesma plataforma de microblogging (cada mensagem está limitada a 140 caracteres) para disparar comentários às afirmações do ex-director do FBI.

Mais tarde, viria a primeira reacção formal, através do advogado de Trump. Marc Kasowitz reafirmou a inocência do seu cliente, deixou implícita a ideia de que Comey mentiu ao Senado sob juramento e classificou-o igualmente como um "leaker".

Por que terá Trump esperado até agora para se pronunciar? "A melhor coisa é dizer nada", alvitra Rudolph W. Giuliani, amigo de Trump e ex-responsável do Departamento de Justiça, citado pelo Washington Post. Mas terá sido o próprio advogado de Trump, bem como membros do gabinete presidencial, a convencer o Presidente a manter-se calmo, segundo uma dezena de fontes da Casa Branca e do Partido Republicano citadas, sob anonimato, pelo mesmo jornal.

