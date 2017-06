May dizia que se perdesse seis lugares, daria o lugar a Corbyn. Perdeu 12 e não se demite

Depois de ter anunciado a marcação de eleições legislativas antecipadas, a primeira-ministra britânica, Theresa May, explicou que queria reforçar e fortalecer a maioria para enfrentar as negociações com o “Brexit”. Porém, a líder dos conservadores ficou longe do objectivo, não alcançou a maioria absoluta e perdeu 12 assentos parlamentares. O dobro dos lugares da fasquia que ela própria estabeleceu durante a campanha.

A 20 de Maio, Theresa May garantia, num longo texto publicado no Facebook: “Se perder seis lugares, perderei estas eleições e Jeremy Corbyn vai sentar-se para negociar com os Presidentes, primeiros-ministros e chanceleres da Europa”. Era assim que começava a publicação em que, depois, a primeira-ministra elencava os argumentos para que os eleitores votassem nos Tories e não no Labour.

Lá para o meio do texto, May repete a mesma garantia: “Não se iludam, pode acontecer. O facto duro e difícil é que, se eu perder seis lugares, perderei estas eleições e Jeremy Corbyn vai sentar-se para negociar com os Presidentes, primeiros-ministros e chanceleres da Europa”. Esta “linha vermelha” que a primeira-ministra delimitou não só foi atingida como ultrapassada.

Os resultados eleitorais fizeram surgir uma onda de pedidos de demissão da primeira-ministra. Um dos primeiros foi Corbyn que, durante a manhã desta sexta-feira, apelou por mais do que uma vez a May, para que esta se retirasse de Downing Street.

May, na sua primeira declaração pública desde que foram conhecidas as projecções, assegurou que não pretende entregar o poder. “Este país precisa de um período de estabilidade. Cabe-nos assegurar essa estabilidade e é exactamente isso que vamos fazer”, afirmou.

