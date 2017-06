Querer ou não querer, eis a questão na pergunta do referendo catalão

Em 2013, quando os escoceses prepararam a pergunta que ia ser feita no referendo do ano seguinte, as palavras que escolheram acabaram por ser alteradas pela Comissão de Eleições. Uma alteração que parecia ser pequena, mas que deu lugar a um debate no país entre os que não viam nenhum problema e os que lá viam uma pergunta armadilhada. Foi assim que "Concorda que a Escócia deve ser um país independente?" passou a "A Escócia deve ser um país independente?"

PUB

Nessa altura, o director da empresa de sondagens ICM, Martin Boon, disse à BBC que nunca faria uma pergunta com a palavra "concorda" nas suas pesquisas: "Perguntar a alguém se concorda com algo põe a pergunta numa perspectiva esmagadoramente positiva", disse Boon. "A questão é que não se diz às pessoas que podem facilmente discordar, o que seria uma prática comum no mercado das sondagens", explicou o responsável.

A questão na Catalunha ainda nem sequer chegou à simples realização do referendo, mas os responsáveis do governo regional já anunciaram a pergunta e, tal como na Escócia, é possível que surja o mesmo problema: segundo o mesmo raciocínio, "Quer que a Catalunha seja um Estado independente em forma de república?" também pode influenciar a resposta de uma forma que não acontece no mais simples "A Catalunha deve ser um Estado independente em forma de república?"

PUB

Em 2014, o psicólogo escocês Paddy O’Donnell também criticou a pergunta original do referendo porque "existe uma expectativa na questão de que a pessoa vai concordar com ela" — e as pessoas não gostam de discordar do que lhes é proposto, disse O’Donnell, também à BBC.

No caso da pergunta catalã, é preciso esperar para saber se os especialistas vão debruçar-se sobre a questão do "querer".

PUB

PUB