Nicola Sturgeon desceu à realidade e o referendo à independência está tremido

Depois de em 2015 o Partido Nacional Escocês (SNP) ter obtido a maior vitória de sempre, as eleições legislativas desta quinta-feira obrigaram a primeira-ministra da Escócia a descer à realidade com a perda de, possivelmente, mais de 20 deputados em Westminster. E isto pode colocar em causa o segundo referendo à independência.

Nas legislativas de 2015, o SNP registou uma vitória sem precedentes tornando-se praticamente no único partido na Escócia com representação parlamentar. No Parlamento britânico conquistou 56 lugares em 59. Esta esmagadora vitória aconteceu em circunstâncias excepcionais. Um ano antes realizou-se o referendo à independência escocesa, num sufrágio onde se registou a maior participação de sempre no país (mais de 84%), e onde 44,7% dos eleitores votaram a favor da independência e 55,3% contra.

A primeira consequência da derrotada mas bem-sucedida campanha pró-independência foi o repentino crescimento do apoio ao SNP. E isso materializou-se nas eleições gerais de 2015.

Depois do “Brexit”, Sturgeon voltou ao assunto e utilizou a saída do Reino Unido da União Europeia para anunciar o regresso às urnas para decidir a independência, interpretando o “Brexit” como o possível empurrão que lhe faltou em 2014. Desta vez, as consequências desta decisão nas legislativas foram diferentes: o SNP perdeu pelo menos 20 lugares, sendo que este número pode aumentar no fecho da contagem dos votos.

El final de la hegemonía del SNP en Escocia. 2015 vs 2017. pic.twitter.com/digoaTYmoG — Jorge Galindo (@JorgeGalindo) June 9, 2017

“Sem dúvida de que a questão do referendo para a independência foi um factor neste resultado eleitoral, mas penso que existem outros factores também”, afirmou Sturgeon na reacção aos resultados onde admitiu que o partido terá de fazer uma “reflexão”.

A oposição já pediu à primeira-ministra que deixe cair o referendo, que estava previsto para acontecer em 2019. “Eu disse que vou reflectir cuidadosamente sobre o resultado e dedicar algum tempo a fazê-lo”, disse Nicola Sturgeon. “Não durmo há 36 horas e penso que estas não são as condições para apressar julgamentos e decisões”, continuou, afirmando ainda que o seu desejo é “unir as pessoas e encontrar um caminho de consenso”. Ou seja, não há ainda decisão sobre a realização do referendo, mas a certeza já não é a mesma.

De resto, se a nível nacional os conservadores ficaram bem abaixo das expectativas, na Escócia foi precisamente o Partido Conservador, liderado por Ruth Davidson, quem mais aproveitou esta descida à realidade do SNP conquistando 13 lugares em Westminster. Já os trabalhistas ficaram com sete deputados, mais seis do que em 2015, e os liberais democratas com quatro, mais três do que em 2015.

