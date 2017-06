O nono episódio do podcast Inimigo Público fala sobre as 700 edições do suplemento que o David Dinis achava ter liquidado quando entrou no jornal. Fala-se também da EDP, do mártir Mexia e do Benficagate.

O podcast do Inimigo Público também está disponível no iTunes e nas apps para podcasts.

