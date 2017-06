Paul De Grauwe e Miguel St. Aubyn escolhidos para o Conselho das Finanças Públicas

O economista belga Paul De Grauwe e o português Miguel St. Aubyn são a solução encontrada para acabar com o impasse que se registava na nomeação de novos membros para o Conselho das Finanças Públicas (CFP).

PUB

A notícia foi avançada na manhã desta segunda-feira pelo Jornal de Negócios e confirmada pelo PÚBLICO.

Depois de o Governo ter chumbado a anterior proposta do governador do Banco de Portugal e do presidente do Tribunal de Contas – que tinham avançado com os nomes de Teresa Ter-Minassian e Luís Vitório – foi encontrado agora um entendimento entre as três partes em relação a quem é que poderá ocupar os dois lugares que ficam vagos com o fim dos mandatos de do vice-presidente Jürgen von Hagen e do vogal executivo do Conselho Superior Rui Nuno Baleiras.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para o cargo de vice-presidente o escolhido é Paul De Grauwe. Este economista belga é um dos mais prestigiados especialistas em política monetária, tendo ficado conhecido nos últimos anos pela sua opinião crítica em relação à forma como as autoridades europeias geriram a crise das dívidas soberanas do euro. Actualmente é professor na London School of Economics, mas durante muitos anos ensinou na Universidade de Leuven, na Bélgica e teve uma incursão na política com membro do Parlamento belga entre 1991 e 2003.

Miguel St. Aubin será vogal do conselho superior do CFP. É professor no Instittuto Superior de Economia e Gestão (ISEG), dedicando a sua investigação às áreas da macroeconomia e políticas públicas. Fez parte do grupo de trabalho para a sustentabilidade da dívida, coordenado pelo Governo e que contou com deputados do PS e Bloco de Esquerda.

Continuam a fazer parte do conselho superior do CFP a presidente Teodora Cardoso e os vogais não executivos George Kopits e Carlos Marinheiro.

PUB

PUB