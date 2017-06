Sampaoli estreia-se com vitória sobre o Brasil

A Argentina venceu esta sexta-feira o Brasil, por 1-0, em encontro de carácter particular disputado em Melbourne, na Austrália, marcado pela estreia do seleccionador argentino Jorge Sampaoli.

Um golo do central Gabriel Mercado, a fechar a primeira parte (45’), numa recarga a um cabeceamento (ao poste) de Otamendi, foi o suficiente para a Argentina regressar aos triunfos frente ao rival, que não batia desde 2012.

Nos últimos três jogos, o Brasil venceu um “particular” em Pequim, por 2-0, em 2014, e mais recentemente empatou fora (1-1) e ganhou em casa (3-0) no grupo de qualificação sul-americana para o Mundial-2018, liderado pelos “canarinhos”.

Esta foi a primeira derrota de Tite à frente da selecção brasileira, após nove vitórias consecutivas desde que assumiu os destinos do Brasil no final de Junho do último ano, contando oito vitórias na qualificação para o Mundial e uma num “particular”.

Em Melbourne, os brasileiros, apesar da derrota, continuaram a mostrar que estão um “patamar” acima do rival, com o domínio do jogo, melhor entrosamento e mais oportunidades. Mas o golo de Mercado serviu perfeitamente os argentinos.

No Brasil, sem Neymar, o ex-benfiquista Ederson esteve no banco e foi a linha atacante (Coutinho, Willian e Gabriel Jesus) que mais problemas criou à formação orientada por Jorge Sampaoli.

Lionel Messi esteve discreto, ao contrário do guarda-redes Romero, num jogo em que o benfiquista Salvio não saiu do banco. Romero contou com o factor sorte quando Gabriel Jesus fez tudo bem, tirando o guardião do caminho, mas viu a bola bater no poste direito, para, na recarga, Willian atirar ao poste esquerdo.

No apuramento da CONMEBOL (zona sul-americana), o Brasil lidera com 33 pontos, a quatro jornadas do final, enquanto a Argentina ocupa o quinto lugar, com 22 pontos, mais dois do que o Equador (6.º) e na posição de acesso a um play-off.

