Portugal à procura que o favoritismo não o atrapalhe na viagem à Letónia

Tudo joga a favor de Portugal na partida que nesta sexta-feira vai disputar em Riga, frente à Letónia, a contar para a fase de qualificação do Mundial de 2018. O histórico — nos cinco jogos em que a selecção portuguesa defrontou a sua congénere letã, venceu sempre; a estatística — os portugueses vêm de quatro triunfos consecutivos nos jogos de apuramento enquanto os letões somaram quatro desaires; a fama — Portugal é campeão europeu em título e a Letónia o melhor que conseguiu foi o apuramento para a fase final de um Europeu; o estatuto — a formação de Fernando Santos tem o melhor jogador do mundo e uma mão-cheia de outros futebolistas admirados, ao passo que os homens agora treinados por Aleksandr Starkovs são pouco mais do que anónimos. Mas tudo isto tem de ser comprovado em campo, como o seleccionador nacional fez ontem questão de frisar.

Fernando Santos tem-no repetido por diversas vezes sempre que abordou a partida desta sexta-feira à noite. Primeiro, não quer que se fale da inédita participação de Portugal na Taça das Confederações, que se seguirá ao jogo com a Letónia. Depois, quer os jogadores portugueses conscientes das dificuldades que os letões podem causar se não houver espírito de sacrifício. E socorre-se da partida de há sete meses: “No jogo da primeira mão, o resultado foi 4-1 depois dos 90’. Mas antes o resultado estava em 2-1 e o jogo foi muito difícil”, declarou ontem o seleccionador nacional.

Para Fernando Santos, a receita para o triunfo está, portanto, na entrega dos jogadores: “Têm de correr e lutar mais do que a Letónia porque do outro lado vai estar uma equipa forte nesse aspecto. Já o foi no Algarve. Vamos ter de fazer o que tem sido normal em nós, que é equilibrar o jogo nesse aspecto e depois, então sim, a nossa qualidade técnica vir ao de cima.”

Portugal tem ainda uma outra arma. A insaciabilidade de Cristiano Ronaldo. Se marcar à Letónia, o capitão português isola-se no terceiro lugar dos melhores marcadores europeus de sempre em selecções nacionais, ultrapassando o alemão Klose (71 golos) e só ficando atrás dos húngaros Puskas (84) e Kocsis (75). Para além disso, o craque português é o melhor marcador da actual fase de qualificação (nove golos) e, se chegar aos 13, iguala o recorde do irlandês David Healy e do polaco Robert Lewandowski.

Na Letónia, o destaque vai para a estreia de Aleksandr Starkovs, o homem responsável pelo maior feito do futebol letão: a presença no Euro 2004.

