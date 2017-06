Nadal vai ser o maior desafio de Wawrinka

"Jogar contra o 'Rafa' em Roland Garros é o maior desafio que existe no ténis”, frisou Stan Wawrinka após qualificar-se pela segunda vez para a final de Roland Garros, onde conquistou o título em 2015. Ao derrotar Andy Murray, o suíço vai encarar esse desafio, pois Rafael Nadal foi claramente superior a Dominic Thiem. Mas o espanhol vai disputar a 10.ª final e procurar o 10.º título na terra batida parisiense.

Wawrinka deixou perder um break de vantagem no set inicial que viria a perder no primeiro tie-break, ao fim de mais de uma hora de jogo. Pensou-se o pior para Wawrinka no terceiro set, quando a maior regularidade do ténis de Murray voltou a impor-se à potência do ténis do suíço, Mas o encontro acabou por decidir-se em mais um tie-break. A resiliência de Wawrinka veio ao de cima no final do quarto set e o campeão de 2015 assumiu o controlo para fechar o encontro, ao fim de quatro horas e 36 minutos: 6-7 (6/8), 6-3, 5-7, 7-6 (7/3) e 6-1.

“Foi uma batalha mentalmente dura. Estou contente com o que fiz no court, lutei sempre. Foi um encontro fabuloso, com um alto nível de ténis. Quando estou presente mentalmente, sou difícil de bater”, reconheceu Wawrinka, autor de 87 winners (contra 36 do britânico).

Aos 32 anos, Wawrinka é o mais velho finalista de Roland Garros desde o croata Niki Pilic (33 anos), em 1973 e todos os três títulos que conquistou no Grand Slam, foram obtidos ao vencer na final Novak Djokovic (Roland Garros e Open dos EUA) e Nadal (Austrália).

A esta final, Nadal chega sem ceder qualquer set e depois de dominar Dominic Thiem em duas horas: 6-3, 6-4 e 6-0. Mais forte no jogo defensivo e com a capacidade de transição para o ataque a funcionar com grande confiança, o espanhol dominou o austríaco e vai, no domingo, igualar Bill Tilden (Open dos EUA) e Roger Federer (Wimbledon) como os únicos a disputarem dez finais no mesmo torneio do Grand Slam.

Neste sábado (14 horas), a romena e finalista de 2015, Simona Halep, e a estreante letã Jelena Ostapenko discutem o título feminino.

