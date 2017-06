Corunha na apresentação do FC Porto

O FC Porto vai receber os espanhóis do Deportivo da Corunha no jogo de apresentação da equipa para a época 2017-18, marcado para 30 de Julho, anunciaram os “dragões” esta sexta-feira.

Os vice-campeões nacionais vão defrontar a formação galega, que terminou o campeonato espanhol na 16.ª posição, ainda em horário a definir.

As duas equipas já se defrontaram nas meias-finais da Liga dos Campeões de 2003-04, que o FC Porto viria a conquistar, tendo o encontro terminado empatado 0-0. Os “dragões” qualificaram-se para a final graças ao triunfo por 1-0 na Corunha, com um golo do brasileiro Derlei.

