Benfica sagra-se campeão nacional de basquetebol

O Benfica sagrou-se esta sexta-feira campeão nacional de basquetebol, impondo de forma inequívoca a terceira e mais expressiva derrota (87-57) em três encontros a um FC Porto impotente para alterar o curso da história do play-off desta Liga.

O Benfica não deixou qualquer margem de manobra ao adversário, liderando de princípio a fim um duelo em que se esperava maior incerteza, mas que acabou por revelar-se demolidor face a um FC Porto irreconhecível.

O FC Porto acusou desde o início uma ansiedade traduzida em dez pontos de vantagem para o Benfica no final do primeiro período (22-12) e de 11 pontos no final da primeira parte (34-23), sintomática da prestação fraquíssima dos campeões perante a forte possibilidade de passagem de testemunho no terceiro jogo dos play-off.

Depois das duas derrotas no Dragão Caixa (70-73 e 81-83), todos os dados conspiravam a favor das "águias", com os "azuis-e-brancos" obrigados a conseguir, em ambiente adverso, a proeza inédita de recuperar das duas derrotas caseiras.

Perante início tão comprometedor, com uma produção inexplicavelmente baixa, a questão do equilíbrio (cinco pontos de diferença em dois jogos) diluia-se à medida que o Benfica aproveitava - essencialmente com os triplos de Carlos Morais - para se distanciar até começar a instalar-se confortável e definitivamente na liderança do jogo.

O FC Porto procurava reagir, mas a urgência dos lançamentos exteriores só ajudava a cavar um fosso que chegou a assumir proporções desastrosas, especialmente no terceiro período, que o Benfica fechou com esclarecedor 55-38. Os 17 pontos de vantagem à entrada do último período dava garantias suficientes para preparar a festa que os portistas foram incapazes de travar.

