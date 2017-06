Selecção da Arábia Saudita não cumpriu minuto de silêncio pelas vítimas de Londres

Antes do jogo entre a Austrália e a Arábia Saudita estava marcado um minuto de silêncio pelas vítimas do recente atentado em Londres. A selecção visitante não só não participou no tributo como alguns jogadores continuaram mesmo os exercícios de aquecimento durante este período, revelando-se indiferentes em campo.

Quando o locutor do estádio pediu um minuto de silêncio para homenagear as oito vítimas mortais de sábado, duas delas australianas, os 11 jogadores australianos alinharam-se e abraçaram-se no círculo central do campo, enquanto os seus opositores desmobilizaram e assumiram as posições, ignorando a homenagem.

A Federação Australiana de Futebol (FFA) disse depois do jogo que a equipa saudita sabia da realização de um minuto de silêncio antes da partida, recusando-se a participar.

"A Confederação Asiática de Futebol e a equipa da Arábia Saudita concordaram com a realização do minuto de silêncio. A FFA foi avisada pela equipa saudita que esta tradição não se enquadra na sua cultura, pelo que iriam para o seu lado do campo e respeitariam os nossos costumes tomando as suas posições no campo", refere a federação australiana.

Australia stand alone for minute's silence for Aussie victims of London terror attack. Saudi Arabia players refuse to be part of it. pic.twitter.com/3gCjMmwZV2 — talkingbaws (@talkingbaws) 8 de junho de 2017

A Federação Saudita de Futebol pediu, esta sexta-feira, desculpa pelo sucedido, numa declaração do presidente, Adil Ezzat.

"A federação saudita lamenta profundamente e pede desculpa sem reservas por qualquer ofensa causada", indica um comunicado da federação saudita citado pela agência Lusa.



"Os jogadores não tiveram qualquer intenção de desrespeitar a memória das vítimas ou de ferir os seus familiares, amigos ou qualquer pessoa afectada pela atrocidade", indicou Ezzat.



A Federação de Futebol da Arábia Saudita "condena todo o tipo de actos de terrorismo e extremismo e endereça as suas mais sinceras condolências às famílias de todas as vítimas", acrescenta a mesma nota.



A Austrália venceu a Arábia Saudita por 3-2. As duas selecções partilham o primeiro lugar do grupo B com o Japão, embora os nipónicos tenham menos um jogo.

