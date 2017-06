Portugal e mais 19 países da UE avançam com Procuradoria Europeia

A criação de uma Procuradoria Europeia, organismo independente especializado na luta contra a criminalidade financeira em toda a União Europeia, foi aprovada nesta quinta-feira, por 20 Estados-membros, entre os quais Portugal, faltando agora apenas a luz verde do Parlamento Europeu.

PUB

O acordo político para a criação da Procuradoria Europeia foi alcançado no Conselho de Ministros da Justiça da União Europeia, no Luxemburgo, pelos 20 países que decidiram avançar com a chamada “cooperação reforçada”: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Portugal, Roménia e República Checa.

A "cooperação reforçada" é um mecanismo através do qual, face à impossibilidade de um acordo unânime entre todos os países da UE, um grupo de pelo menos nove Estados-membros (mais de um terço) pode aplicar uma regra entre si em determinada matéria, podendo outros países juntar-se posteriormente, sendo que, no caso da Procuradoria Europeia, Itália e Áustria já manifestaram interesse em associar-se posteriormente.

PUB

Após aprovada pelo Parlamento Europeu, a Procuradoria Europeia independente, que foi proposta pela Comissão Europeia em 2013, ainda sob a presidência de Durão Barroso, disporá de poderes de investigação e acção penal em caso de actos lesivos do orçamento da UE, nomeadamente corrupção ou fraude com fundos da UE ou fraude transfronteiras com o IVA.

A Procuradoria Europeia funcionará como um serviço único em todos os Estados-Membros participantes, tratando-se de um serviço independente, fora do raio de acção das instituições e dos serviços da UE existentes, já que não solicitará nem receberá instruções das instituições da UE ou das autoridades nacionais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A comissária europeia da Justiça considera que se trata de "boas notícias para os contribuintes europeus".

"Foi desenvolvido um trabalho árduo para se conseguir a adesão do maior número possível de Estados-Membros e estou muito feliz por dispormos agora de uma Procuradoria Europeia com 20 membros fundadores. Este acordo é um grande êxito, que garante a eficácia da Procuradoria Europeia desde a primeira hora", afirmou Vera Jourova.

A comissária sublinhou ainda que a Procuradoria "complementará o importante trabalho desenvolvido pelo Eurojust, a agência da UE para a cooperação judiciária penal, o que lhe permitirá consagrar mais recursos à luta contra o terrorismo, o tráfico de seres humanos e outros crimes".

PUB

PUB