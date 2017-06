Lixo diferenciado mas com "código" comum, segundo novo decreto-lei

As entidades gestoras dos diferentes tipos de lixo, como pneus ou óleos, passam a ter regras básicas comuns, o que traz mais transparência ao sistema, disse nesta quinta-feira à Lusa o secretário de Estado do Ambiente.

A uniformização de regras está contemplada num decreto-lei aprovado nesta quinta-feira pelo Conselho de Ministros, que essencialmente unifica o regime de gestão de resíduos.

O decreto-lei, diz-se num comunicado do Governo, "concentra os regimes jurídicos anteriormente dispersos por diversos diplomas legais, estabelecendo num único 'código', as regras a que fica sujeita a gestão dos fluxos específicos de resíduos de embalagens, de óleos usados, de pneus usados, de equipamentos eléctricos e electrónicos, de pilhas e acumuladores e de veículos em fim de vida, todos eles abrangidos pelo princípio da responsabilidade alargada do produtor".

O diploma, explicou à Lusa o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, pretende "uniformizar legislação que foi sendo criada ao longo dos últimos 20 anos para regular as entidades gestoras dos vários fluxos", mas também "fazer o alinhamento com duas diretivas europeias" que ainda não tinham sido transpostas na totalidade para a lei portuguesa.

De acordo com a nova lei, há um conjunto de matérias que vão ser comuns a todas as entidades gestoras, de todo o tipo de fluxo, além de que haverá "uma maior transparência".

"Algumas das exigências, nomeadamente em matéria de comunicação, de investigação e desenvolvimento, passam a ter um padrão que é praticamente uniforme e universal para todas", explicou Carlos Martins, adiantando que a nova legislação permite também ao Estado "conduzir melhor as futuras licenças".

Na nova lei, explicou ainda, não há alterações substanciais em relação a algum fluxo em particular, sendo que essas mudanças serão reflectidas nas licenças.

Ainda assim, disse, segundo o decreto aprovado há alterações na "questão das verbas a despender com a comunicação e sensibilização e educação ambiental" e na constituição das entidades gestoras, "que passa a estar mais alinhada" com regras da União Europeia "no sentido de reforçar cada vez mais que sejam entidades gestoras de produtores".

Carlos Martins disse à Lusa que as próximas licenças de fluxos a renovar deverão ser as dos equipamentos eléctricos e electrónicos, dos veículos em fim de vida e das pilhas e acumuladores. "Mas gostaríamos de ter emitidas até final do ano todas as licenças que estão pendentes", disse.

