Detidos três suspeitos de rede de TV pirata

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, em comunicado, esta quinta-feira, a detenção de três homens, suspeitos de crime de cardsharing, uma prática que consiste na partilha ilegal de sinal de televisão.

De acordo com as autoridades, os detidos, com 45 e 69 anos, pertenciam a uma rede “que se dedicava à transmissão ilegal de serviços de televisão de forma paralela ao mercado”, que difundia serviços por cabo em várias zonas do país e no estrangeiro. Esta prática criou prejuízos de milhares de euros a uma empresa do ramo.

Nas buscas que decorreram no Porto, em Coimbra e Lisboa, a PJ apreendeu “diverso material informático e electrónico”.

Cardsharing é uma prática criminosa concretizada através da internet, onde são partilhados um ou mais cartões codificados de operadoras de cabo ou satélite, permitindo ver canais de televisão de forma ilegal.

Os suspeitos vão agora ser presentes às autoridades para um primeiro interrogatório.

