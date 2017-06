Convento de Tomar

As imagens que mostram o estado em que ficou o Convento de Cristo em Tomar depois da rodagem de um filme de Terry Gilliam e que vieram ao conhecimento do público através do programa Sexta às 9 da RTP são absolutamente revoltantes. Como é possível que tal tenha sido autorizado e acontecido num monumento nacional classificado como Património Mundial? Esperemos que o inquérito anunciado pelo ministro da Cultura esteja pronto no prazo previsto e que os responsáveis sejam castigados. Aguardemos!

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Santa Casa no Montepio

Na semana passada surgiram notícias aventando a possibilidade da Santa Casa da Misericórdia participar no aumento de capital do Montepio. Apesar das sucessivas recusas do conselho de administração da Santa Casa, o governo está a pressionar a entrada, causando algum desconforto, inclusivamente em Santana Lopes. Dado o elevado desinteresse na recapitalização do Montepio e sobretudo as dificuldades em que se encontra a instituição bancária, o objetivo do executivo passa por evitar um resgate oficial, com as consequências negativas associadas ao mercados financeiros, a Bruxelas e na divida pública.

Além disso, numa altura em que as taxas de juro atingem valores baixíssimos e as margens de rentabilidade estão mais finas do que os cartões de débito, dificilmente se poderia entender o interesse de uma instituição como a Santa Casa. Mesmo que se defenda a possibilidade de conceder crédito a obras de cariz social, com os apertos de capital exigidos pelos acordos europeus, não existem grandes folgas para a aposta em áreas de elevado risco.

A sociedade em geral compreendeu, com a crise de 2008, que quando aparecem CEO de fato, com sapatos engraxados a dar conferências de imprensa assegurando a robustez de um banco, isso significa que esse mesmo banco está à beira da rutura financeira. Assim sendo, não é correto colocar em causa a sustentabilidade a médio e longo prazo de uma instituição com importância acrescida no apoio social, para “salvar” um banco. Ainda que existam garantias estatais, o certo é que no futuro a situação da Santa Casa poderá sair amplamente prejudicada, colocando em risco o serviço prestado a todos os portugueses.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

Na primeira, quem quer cai

Os quilómetros de promessas de Assunção Cristas vão desde o monumental projecto de ampliação da rede de metro na capital até à habitação municipal. Megalomania, megaprojecto e política nadam de braço dado. A preocupação da candidata do CDS à câmara alfacinha sobre a redução da emissão de carbono é de louvar. A rainha das promessas está indignada com a pouca rapidez do executivo municipal na atribuição de casas nos bairros municipais. Para quem, enquanto governo, foi contra "obras megalómanas" e aumentou as rendas dos bairros sociais, pode-se afirmar: "Na primeira, quem quer cai, na segunda, cai quem quer."

Ademar Costa Póvoa de Varzim

