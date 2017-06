Malásia altera concurso para "prevenção" da homossexualidade

Depois de uma onda de críticas por parte de grupos activistas, as autoridades de saúde da Malásia alteraram o concurso que criaram para apresentação de vídeos que ajudassem a “prevenir” a homossexualidade. As alterações ao concurso foram anunciadas nesta quinta-feira pelas autoridades de saúde da Malásia.

Na versão original, o concurso convidava os participantes a enviarem vídeos que ilustrassem as três categorias propostas: saúde sexual e reprodutiva, cibersexo e “distúrbio da identidade de género”.

O concurso descrevia o “distúrbio” de identidade de género, citando exemplos de pessoas que são lésbicas, gay e transsexuais. As regras do concurso explicavam que os vídeos submetidos deveriam mostrar “as consequências” de ser LGBT, assim como “as formas de prevenir, controlar e procurar ajuda”.

O concurso foi encarado como uma incitação ao ódio e à violência contra as pessoas LGBT. Agora, o director-geral da Saúde da Malásia, Lokman Hakim Sulaiman, informou num comunicado, que a última categoria foi substituída por “género e sexualidade”.

A decisão foi tomada depois de uma reunião entre governantes, especialistas e representantes de “grupos-chave da comunidade”, explicou Sulaiman. “O encontro esclareceu, com sucesso, os mal-entendidos e, em conjunto, fizemos melhorias às regras do concurso”, acrescentou o responsável pela autoridade de saúde.

O concurso arrancou no início do mês e decorre até 31 de Agosto. Os vencedores recebem prémios monetários que vão dos 200 aos 800 euros.

Na quarta-feira, o mesmo responsável havia afirmado que o concurso não visava “excluir ou discriminar” a comunidade LGBT, mas “explorar” os pontos de vista dos adolescentes e identificar falhas no sistema de Saúde.

Já antes o director-geral tinha-se defendido das criticas, argumentando que as categorias foram definidas com base no aumento de problemas na saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes, que incluem taxas mais elevadas de actividade sexual e o aumento na transmissão do VIH.

Nisha Ayub, uma das vozes críticas do modelo original do concurso, elogiou as alterações.“Temos de criar um espaço seguro para as discussões e sensibilizar. Espero que este tipo de encontros com as autoridades continue noutras agências do Governo”, declarou à Reuters esta activista malaia da Seed Foundation, uma associação que trabalha com pessoas transgénero.

