Podcast Reservado ao Público: "É praticamente impossível não contarmos uma boa história"

Desde a fundação do PÚBLICO, há 27 anos, a editoria de Ciência mostra como muda o mundo, desde a mais pequena célula à mais distante galáxia. No podcast Reservado ao Público desta semana, partimos à descoberta da secção de Ciência do jornal, onde três jornalistas especializadas escolhem as melhores histórias sobre o conhecimento produzido por todo o mundo.

Falamos com a editora de Ciência do PÚBLICO, Teresa Firmino, e com a jornalista Andrea Cunha Freitas.

O podcast Reservado ao Público também está disponível no iTunes e nas apps para podcasts.

