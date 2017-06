Com Tempo e Alma podcast: Limitação de mandatos aumentou participação eleitoral

Na edição desta semana do podcast Com Tempo e Alma, a editora de Política do PÚBLICO, Sónia Sapage, encontrou-se com Francisco Veiga e Linda Veiga, coordenadores do estudo Limitação de mandatos: o impacto nas finanças locais e na participação eleitoral, editado pela FFMS. Desde a contenção de uma "gestão eleitoralista" até ao aumento da participação dos eleitores, os investigadores descrevem os vários efeitos positivos da introdução da limitação dos mandatos nas Autárquicas 2013.

Podcast Com Tempo e Alma: Um jornalista do PÚBLICO e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar.

