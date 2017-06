Mundial Sub-20: Inglaterra bate Itália e está na final

A Inglaterra juntou-se nesta quinta-feira à Venezuela na final do Mundial de sub-20, na Coreia do Sul, depois de vencer a Itália por 3-1. A Itália inaugurou o marcador logo aos dois minutos, por intermédio de Riccardo Orsolini. No segundo tempo, a Inglaterra deu a volta ao marcador, com dois golos de Dominik Solanke (66’ e 88’) e um de Ademola Lookman (77’).

Inglaterra discutirá, assim, título mundial da categoria com a Venezuela – que bateu o Uruguai no desempate por grandes penalidades (4-3), após empate (1-1) na partida.

Na outra meia-final, o Uruguai, finalista vencido em 1997 e 2013 e que tinha afastado Portugal nos quartos-de-final nas grandes penalidades, esteve a vencer, com um penálti de De La Cruz (48’), mas um golo venezuelano, nos descontos (90’+1’), forçou o prolongamento e o desempate nos penáltis.

Venezuela e Inglaterra encontram-se domingo, em Suwon, às 11horas de Portugal continental. O jogo para atribuição do terceiro e quarto lugares, entre Uruguai e Itália, disputa-se também no domingo, às 7h30, igualmente em Suwon.

