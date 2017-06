FC Porto: Sérgio Conceição assinou por dois anos

O FC Porto confirmou nesta quinta-feira que Sérgio Conceição é o novo treinador, tendo assinado contrato por duas temporadas.

PUB

"A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos e para os efeitos do art. 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a acordo com Sérgio Paulo Marceneiro Conceição para a celebração de um contrato de trabalho, como treinador da sua equipa principal de futebol, para época desportiva 2017/2018 e 2018/2019", diz o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O técnico será apresentado esta tarde.

PUB

PUB

PUB