Chelsea dispensa Diego Costa por SMS

Diego Costa, jogador do Chelsea, de 28 anos, foi dispensado pelo clube através de uma mensagem, enviada pelo treinador italiano do clube, Antonio Conte. O episódio foi relatado pelo jogador, no final do encontro entre as selecções da Colômbia e da Espanha, que terminou com um empate (2-2). "O Chelsea informou-me por mensagem de que não contam comigo. A minha relação com o treinador foi má em toda a temporada e é claro que ele não me quer no plantel. Suponho que tenha feito uma má época para não continuar", disse Diego Costa aos jornalistas.

"Mandou-me uma mensagem. Uma simples mensagem depois de tudo o que fiz", prosseguiu o atleta do emblema que se sagrou campeão inglês.

"Vou procurar uma equipa. Se não contam comigo, há que sair", acrescentou. Questionado sobre se o futuro passaria pelo regresso ao Atlético de Madrid, o avançado espanhol respondeu que será complicado devido à sanção aplicada pelo Tribunal Arbitral do Desporto, que proíbe o clube de contratar até Janeiro de 2018. Uma pena aplicada por causa de irregularidades na contratação de menores.

Não obstante, Diego Costa expressou o seu gosto pela vida em Madrid, acrescentando que terá "de pensar no futuro". "Não sei. Temos de ver. Estar quatro ou cinco meses sem jogar é complicado, mas todos sabem que gosto do Atlético", afirmou o avançado.

