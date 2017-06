Há mais alunos inscritos para os exames do secundário

Há mais alunos inscritos para realizar os exames do ensino secundário e também subiu o número daqueles que se pretendem candidatar ao ensino superior, segundo revelam os dados provisórios do Júri Nacional de Exames divulgados nesta quarta-feira.

Estão inscritos 161.306 alunos por comparação aos 160.108 do ano passado. Do total de inscritos, 90.467 (56%) pretendem candidatar-se ao ensino superior. Em 2016 eram 88.159 (55%).

As provas mais concorridas continuam a ser a de Português e a de Matemática A do 12.º ano e Biologia e Geologia e Física e Química A do 11.º ano. Para a primeira, que é realizada por todos os alunos do 12.º ano, estão inscritos 79.025 alunos, mais cerca de quatro mil em relação a 2016.

Também como é habitual, o maior grupo de alunos a ir a exame são os do curso de Ciências e Tecnologias (73.788), que é actualmente o que tem mais estudantes. Segue-se Línguas e Humanidades (38.481), Ciências Socioeconómicas (16.114) e Artes Visuais (8785).

×

Dos alunos que vão fazer exames do secundário só 744 vêm do ensino profissional. Ao contrário dos estudantes do ensino regular, os dos cursos profissionais não precisam destas provas nacionais para completar o ensino secundário. Só têm de realizá-los se pretenderem ingressar no ensino superior.

O exame com menos alunos inscritos volta a ser o de Latim: 38.

Os exames do ensino secundário decorrem entre 19 e 27 de Junho.

