Encontrado corpo de homem desaparecido em barragem de Avis

O corpo do homem de 40 anos que estava desaparecido desde as 15h35 desta quarta-feira numa barragem, situada numa herdade do concelho de Avis, Portalegre, já foi encontrado, disseram fontes da GNR e dos bombeiros. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou à agência Lusa que o corpo foi localizado às 17h45, tendo sido resgatado da água dez minutos depois.

Segundo fontes da GNR e do CDOS, o homem morreu na barragem do Monte da Torre, perto de Ervedal, no concelho de Avis, tendo outros dois sido resgatados com vida.

Os três homens, com idades entre os 40 e os 50 anos, residentes no concelho de Ponte de Sor, caíram à água quando estavam a montar uma bomba de água na barragem, explicaram as fontes, referindo que dois foram resgatados com ferimentos ligeiros, tendo um deles sido transportado para as urgências do hospital de Portalegre e o outro assistido no local.

As operações de socorro, incluindo as buscas para encontrar o homem desaparecido, envolveram os bombeiros de Avis e a equipa de mergulhadores da corporação de Ponte de Sor, além de uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV) e da GNR, num total de 17 operacionais, apoiados por oito veículos.

