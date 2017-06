Aumentos dos salários dos magistrados podem “não corresponder às expectativas”

A ministra da Justiça garantiu esta quarta-feira no Parlamento que já está acordada com o Ministério das Finanças a "acomodação de verbas" para o aumento de salários dos magistrados que resultar da revisão do seu estatuto profissional, em fase de negociação com os respectivos sindicatos. Francisca van Dunem admitiu, porém, durante a sua audição na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que aquilo que está previsto nessa matéria pode "não corresponder às expectativas" dos juízes e procuradores.

A ministra sublinhou ainda que o Ministério da Justiça sempre disse às estruturas sindicais que as propostas remuneratórias que lhe tinham sido apresentadas pelas estruturas sindicais eram de "difícil aprovação", em virtude dos constrangimentos financeiros do Estado.

Confrontada pelo deputado social-democrata Carlos Abreu Amorim com a "crispação" existente entre as magistraturas e o Ministério da Justiça, Francisca Van Dunem contrapôs que "há um empolamento público de questões que são resolúveis".

"Vejo essa crispação pública, mas entre os representantes dos magistrados e o Ministério da Justiça a relação tem sido de grande cordialidade e de abertura", observou, alegando que o seu ministério sempre actuou com "total transparência" no processo de revisão dos estatutos, que envolveu dois grupos de trabalho. Referindo que se trata de uma "questão de enorme delicadeza", a governante admitiu que o Ministério da Justiça "não tem o mínimo interesse em que haja uma greve dos magistrados".

Antes, Carlos Abreu Amorim havia interpelado a ministra sobre a ameaça dos juízes de boicotar, com uma greve, o processo eleitoral autárquico, uma vez que depende deles a validação das listas de candidatos. O deputado disse duvidar que a proposta de estatutos seja ainda discutida até final da actual sessão legislativa, porque o Governo não reservou espaço para o efeito, podendo a aprovação do diploma, reivindicado há seis anos pelos magistrados, ficar "mais uma vez adiado".

Em relação a matérias não remuneratórias que são contestadas pelos magistrados do Ministério Público, nomeadamente a questão da mobilidade e reafectação de meios, Francisca van Dunem observou que essas alterações e outras, agora contestadas, estão contempladas na lei de organização judiciária aprovada pelo Parlamento.

O Ministério da Justiça tem também em curso trabalhos ligados à revisão do estatuto dos funcionários judiciais.

